Агент Гоцука подтвердил интерес «Серика Беледиеспор» к защитнику

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы бывшего защитника и капитана «Пари НН» Кирилла Гоцука, подтвердил интерес турецкого «Серика Беледиеспор» к своему клиенту.

«Интерес «Серика» к Кириллу действительно есть. Но есть и другие предложения, поэтому пока всё в стадии разговоров. Есть ещё одно предложение из Турции, а также одно из России — клуб РПЛ», — сказал Талаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Гоцук — рекордсмен по количеству матчей за «Пари НН». На его счету 168 проведённых игр. В 31 матче прошедшего клубного сезона футболист забил два гола. «Пари Нижний Новгород» завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на 13-м месте, заработав 27 очков.