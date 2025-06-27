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Расписание матчей 1/8 финала Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года

Расписание матчей 1/8 финала Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года
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В субботу, 28 июня, матчем «Палмейрас» — «Ботафого» начнётся стадия 1/8 финала Клубного чемпионата мира по футболу 2025 году. Она продлится до 2 июля. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с расписанием игр 1/8 финала соревнования.

Права на трансляции матчей 1/8 финала клубного чемпионата мира в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Расписание матчей 1/8 финала клубного ЧМ (время — московское):

28 июня, суббота

19:00. «Палмейрас» — «Ботафого»;
23:00. «Бенфика» — «Челси».

29 июня, воскресенье

19:00. «ПСЖ» — «Интер Майами»;
23:00. «Фламенго» — «Бавария».

30 июня, понедельник

22:00. «Интер» — «Флуминенсе».

1 июля, вторник

4:00. «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль»;
22:00. «Реал» Мадрид — «Ювентус».

2 июля, среда

4:00. «Боруссия» Дортмунд — «Монтеррей».

Календарь Клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица Клубного чемпионата мира 2025
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