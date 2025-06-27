Расписание матчей 1/8 финала Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года

В субботу, 28 июня, матчем «Палмейрас» — «Ботафого» начнётся стадия 1/8 финала Клубного чемпионата мира по футболу 2025 году. Она продлится до 2 июля. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с расписанием игр 1/8 финала соревнования.
Расписание матчей 1/8 финала клубного ЧМ (время — московское):
28 июня, суббота
19:00. «Палмейрас» — «Ботафого»;
23:00. «Бенфика» — «Челси».
29 июня, воскресенье
19:00. «ПСЖ» — «Интер Майами»;
23:00. «Фламенго» — «Бавария».
30 июня, понедельник
22:00. «Интер» — «Флуминенсе».
1 июля, вторник
4:00. «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль»;
22:00. «Реал» Мадрид — «Ювентус».
2 июля, среда
4:00. «Боруссия» Дортмунд — «Монтеррей».
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