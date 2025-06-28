«Палмейрас» — «Ботафого»: во сколько начало матча клубного ЧМ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 28 июня, состоится матч 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котором встретятся бразильские «Палмейрас» и «Ботафого». Игра пройдёт на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, Пенсильвания). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 по московскому времени.

На групповом этапе соревнования «Палмейрас» выступал в квартете А. Команда Абела Феррейры заняла первое место, набрав пять очков. «Ботафого» играл в группе В. Клуб из Рио-де-Жанейро расположился на второй строчке, заработав шесть очков.

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