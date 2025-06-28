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Палмейрас — Ботафого. Прямая трансляция
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ИНН: 7814665871
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19:00 Мск
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Палмейрас – Ботафого: во сколько начало матча Клубного ЧМ по футболу 2025, где смотреть прямую трансляцию

«Палмейрас» — «Ботафого»: во сколько начало матча клубного ЧМ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 28 июня, состоится матч 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котором встретятся бразильские «Палмейрас» и «Ботафого». Игра пройдёт на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, Пенсильвания). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Права на трансляцию матча клубного ЧМ «Палмейрас» – «Ботафого» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
28 июня 2025, суббота. 19:00 МСК
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
Не начался
Ботафого
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На групповом этапе соревнования «Палмейрас» выступал в квартете А. Команда Абела Феррейры заняла первое место, набрав пять очков. «Ботафого» играл в группе В. Клуб из Рио-де-Жанейро расположился на второй строчке, заработав шесть очков.

Календарь Клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица Клубного чемпионата мира 2025
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