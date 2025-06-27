«Амкал» — ЦСКА: стартовые составы команд на товарищеский матч

Сегодня, 27 июня, состоится товарищеский матч, в котором встретятся московские «Амкал» и ЦСКА. Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Амкал»: Швагирев, Сеня, Скроб, Потап, Оле, Ряба, Имай, Папикян, Шах, Самыла, Маврин.

ЦСКА: Боков, Келлвен, Дивеев, Абдулкадыров, Мойзес, Вильягра, Бандикян, Кисляк, Глебов, Сериков, Алеррандро.

ЦСКА завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на третьем месте. Команда стала обладателем Фонбет Кубка России. В июне у клуба сменился главный тренер. На замену ушедшему Марко Николичу был назначен Фабио Челестини.