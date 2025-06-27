«Наполи» продлил контракт с голкипером Алексом Меретом

Итальянский «Наполи» на официальном сайте объявил о продлении контракта с голкипером Алексом Меретом до 30 июня 2027 года.

«Он дебютировал за «Наполи» 8 декабря 2018 года в домашнем победном матче с «Фрозиноне» со счётом 4:0. Мерет сыграл 212 встреч за «Наполи», из них 68 – «сухих». Ни один вратарь не провёл больше «сухих» матчей, чем Алекс Мерет, в пяти крупных европейских чемпионатах сезона-2024/2025 (16, поровну с Миле Свилар). Кроме того, Мерет никогда не выступал лучше в сезоне Серии А (16 «сухих» матчей в сезоне-2022/2023). За последние три сезона (с 2022/2023) Алекс Мерет является вратарём, который отразил больше всего пенальти в Серии А (5).

В синей майке Мерет выиграл два чемпионата в сезонах-2022/2023 и 2024/2025 и один Кубок Италии в сезоне-2019/2020. Поздравляем, Алекс!» — написано в сообщении.