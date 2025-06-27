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«Побаиваюсь импотенции». Алексей Смертин ответил на вопрос о своих страхах

«Побаиваюсь импотенции». Алексей Смертин ответил на вопрос о своих страхах
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Известный российский экс-футболист Алексей Смертин ответил на вопрос о своих страхах с отсылкой на свою давнюю цитату: «Боюсь нищеты и импотенции».

Лет 20 назад вы говорили: «Боюсь нищеты и импотенции». Сегодня какие страхи?
— К нищете что обычно приводит? Игромания, злоупотребление алкоголем, наркотиками. Я от подобных вещей далёк. Конечно, после завершения карьеры мои доходы существенно уменьшились, однако я не переживаю. Мне хватает.

Что касается импотенции, её действительно побаиваюсь. Но уже не в узком смысле этого слова. С возрастом понял, что импотент — прежде всего человек, потерявший интерес к жизни. В такого превратиться не хотелось бы, — цитирует Смертина «Спорт-экспресс».

Напомним, Алексей Смертин после завершения карьеры действующего игрока в 2009 году в течение двух лет был депутатом Алтайского краевого законодательного собрания. С октября 2018 года Смертин является директором РФС по региональной политике и международным отношениям, также работая в должности офицера РФС по вопросам борьбы с расизмом.

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