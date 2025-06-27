В РФС заявили, что Россия будет претендовать на проведение чемпионатов Европы и мира

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что Россия в будущем будет готова подать заявки на проведение крупных международных футбольных турниров.

— Сможет ли Россия в будущем, когда мы вернёмся на международную арену, претендовать на проведение таких крупных футбольных турниров, как финал Лиги чемпионов, а также чемпионаты Европы и мира?

— У нас есть потенциал, желание и возможности. Поэтому, безусловно, мы это сделаем, — приводит слова Дюкова Odds.

Напомним, с февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, с тех пор клубы РПЛ не принимают участия в еврокубках, а национальная команда под руководством Валерия Карпина проводит только товарищеские матчи. Так, в июне сборная России сыграла вничью с Нигерией (1:1) и одержала крупную победу над Беларусью (4:1).