Источник: «Чайка» выступит в Первой лиге, тренером, вероятно, будет Дмитрий Комбаров

Владелец и президент песчанокопской «Чайки» Андрей Чайка подтвердил игрокам, что команда выступит в сезоне-2025/2026 в Мелбет Первой лиге. Главным тренером клуба, скорее всего, станет Дмитрий Комбаров. Об этом сообщил телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым».

Ранее сообщалось, что «Чайка» может отказаться от выступления в Первой лиге из-за финансовых проблем. Сегодня, 27 июня, Андрей Чайка на собрании сообщил игрокам, что команда выступит в Первой лиге. По информации источника, с «Чайкой» начнёт сотрудничать агент Павел Андреев. На следующей неделе планируется ускоренная комплектация команды.

«Чайка» завершила сезон-2024/2025 Первой лиги на 13-м месте.