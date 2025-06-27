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Объявлен рейтинг лучших футболистов минувшего сезона РПЛ по числу передач под удар

Объявлен рейтинг лучших футболистов минувшего сезона РПЛ по числу передач под удар
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Появился рейтинг футболистов Российской Премьер-Лиги по количеству передач под удар в сезоне-2024/2025. Его составил и опубликовал телеграм-канал «РУСТАТ».

Так, лидирующую позицию в данном рейтинге занимает полузащитник московского «Динамо» Бителло. На второй строчке Алексей Батраков из «Локомотива». Замыкает тройку лидеров Эсекьель Барко из «Спартака».

Рейтинг игроков РПЛ по числу передач под удар в сезоне-2024/2025:

  1. Бителло («Динамо» Москва) — 65;
  2. Алексей Батраков («Локомотив») — 63;
  3. Эсекьель Барко («Спартак») — 52;
  4. Маркиньос («Спартак») — 47;
  5. Иван Обляков (ПФК ЦСКА) — 44;
  6. Лукас Вера («Химки») — 43;
  7. Лечи Садулаев («Ахмат») — 39;
  8. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 38.
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