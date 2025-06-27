Объявлен рейтинг лучших футболистов минувшего сезона РПЛ по числу передач под удар

Появился рейтинг футболистов Российской Премьер-Лиги по количеству передач под удар в сезоне-2024/2025. Его составил и опубликовал телеграм-канал «РУСТАТ».

Так, лидирующую позицию в данном рейтинге занимает полузащитник московского «Динамо» Бителло. На второй строчке — Алексей Батраков из «Локомотива». Замыкает тройку лидеров Эсекьель Барко из «Спартака».

Рейтинг игроков РПЛ по числу передач под удар в сезоне-2024/2025: