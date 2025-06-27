Объявлен рейтинг лучших футболистов минувшего сезона РПЛ по числу передач под удар
Появился рейтинг футболистов Российской Премьер-Лиги по количеству передач под удар в сезоне-2024/2025. Его составил и опубликовал телеграм-канал «РУСТАТ».
Так, лидирующую позицию в данном рейтинге занимает полузащитник московского «Динамо» Бителло. На второй строчке — Алексей Батраков из «Локомотива». Замыкает тройку лидеров Эсекьель Барко из «Спартака».
Рейтинг игроков РПЛ по числу передач под удар в сезоне-2024/2025:
- Бителло («Динамо» Москва) — 65;
- Алексей Батраков («Локомотив») — 63;
- Эсекьель Барко («Спартак») — 52;
- Маркиньос («Спартак») — 47;
- Иван Обляков (ПФК ЦСКА) — 44;
- Лукас Вера («Химки») — 43;
- Лечи Садулаев («Ахмат») — 39;
- Эдуард Сперцян («Краснодар») — 38.
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