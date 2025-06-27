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Marca: «Реал» заработал больше всех после группового этапа клубного ЧМ, «Сити» — второй

Marca: «Реал» заработал больше всех после группового этапа клубного ЧМ, «Сити» — второй
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Мадридский «Реал» получил самый высокий фиксированный доход за участие на групповом этапе клубного чемпионата мира. «Сливочным» выплатили € 32,8 млн. С учётом дополнительных выплат, например, за выход в плей-офф соревнования, испанский гранд заработал € 43,55 млн. Об этом сообщает Marca.

На второй строчке располагается «Манчестер Сити». Фиксированный доход «горожан» составил € 30,9 млн. С учётом дополнительных выплат английский клуб получил € 42,51 млн.

Замыкает тройку лидеров по указанному показателю «Бавария» с фиксированным доходом в € 27,8 млн. В общей сложности на текущий момент мюнхенский клуб заработал € 37,69 млн.

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