Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Амкал» — ЦСКА: Келлвен вывел команду РПЛ вперёд на 36-й минуте

«Амкал» — ЦСКА: Келлвен вывел команду РПЛ вперёд на 36-й минуте
Комментарии

В эти минуты идёт товарищеский матч, в котором встречаются московские «Амкал» и ЦСКА. Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. На данный момент счёт 1:0 в пользу армейцев. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
27 июня 2025, пятница. 17:00 МСК
Амкал
Россия
2-й тайм
0 : 2
ЦСКА
Москва, Россия
0:1 Келлвен – 35'     0:2 Шуманский – 47'    

Келлвен на 36-й минуте обеспечил армейцам преимущество.

ЦСКА завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на третьем месте. Команда стала обладателем Фонбет Кубка России. В июне у клуба сменился главный тренер. На замену ушедшему Марко Николичу был назначен Фабио Челестини.

Ранее в другой встрече с участием медиакоманды московское «Динамо» переиграло 2DROTS со счётом 3:0, в послематчевой серии буллитальти сильнее оказалась команда из Медиалиги.

Материалы по теме
«Тяжко». Экс-футболист ЦСКА рассказал, что работает в «Газпроме»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android