«Амкал» — ЦСКА: Келлвен вывел команду РПЛ вперёд на 36-й минуте
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В эти минуты идёт товарищеский матч, в котором встречаются московские «Амкал» и ЦСКА. Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. На данный момент счёт 1:0 в пользу армейцев. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию встречи.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
27 июня 2025, пятница. 17:00 МСК
Амкал
Россия
2-й тайм
0 : 2
ЦСКА
Москва, Россия
0:1 Келлвен – 35' 0:2 Шуманский – 47'
Келлвен на 36-й минуте обеспечил армейцам преимущество.
ЦСКА завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на третьем месте. Команда стала обладателем Фонбет Кубка России. В июне у клуба сменился главный тренер. На замену ушедшему Марко Николичу был назначен Фабио Челестини.
Ранее в другой встрече с участием медиакоманды московское «Динамо» переиграло 2DROTS со счётом 3:0, в послематчевой серии буллитальти сильнее оказалась команда из Медиалиги.
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