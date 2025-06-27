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Саудовцы предложили Месси контракт, сопоставимый с условиями Роналду — TEAMtalk

Саудовцы предложили Месси контракт, сопоставимый с условиями Роналду — TEAMtalk
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В Саудовской Аравии возобновили интерес к подписанию 38-летнего нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси. Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) предложил аргентинскому футболисту условия, аналогичные тем, которые позволили привести в местный чемпионат форварда Криштиану Роналду. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, предложение саудовцев уже было представлено Хорхе Месси, отцу и агенту Лионеля. Также между сторонами состоялись переговоры. Из клубов, входящих в PIF, главным претендентом на подписание футболиста является «Аль-Хиляль», который недавно возглавил Симоне Индзаги. Подчёркивается, что на текущий момент Месси счастлив в «Интер Майами».

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