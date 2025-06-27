Нападающий клуба «Лос-Анджелес» Жиру согласовал контракт с «Лиллем» — Footmercato

Нападающий клуба «Лос-Анджелес» Оливье Жиру близок к возвращению в чемпионат Франции, он подпишет договор с «Лиллем». Об этом сообщает Footmercato.

Согласно источнику, футболист и клуб положительно настроены на сотрудничество, стороны обсуждают детали контракта, который будет рассчитан на один год. Отмечается, что вероятность возвращения игрока в Лигу 1 очень высока. Соглашение француза с его нынешней командой рассчитано до декабря 2025 года, но это не помешает переходу Жиру в стан «догов».

В 18 матчах нынешнего клубного сезона Жиру забил три гола и отдал две голевые передачи. В составе «Лос-Анджелеса» Оливье выиграл Открытый кубок США в 2024 году.