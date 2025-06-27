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«Ростов» отреагировал на слова игрока 2DROTS, назвавшего донской клуб «полумёртвым»

«Ростов» отреагировал на слова игрока 2DROTS, назвавшего донской клуб «полумёртвым»
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«Ростов» в телеграм-канале отреагировал на слова форварда 2DROTS Артёма Нтумбы, который ранее, рассуждая о перспективах Валерия Карпина в «Динамо», сказал: «Если мы с «Ростовом», не то что полумёртвым, боролись за чемпионство, то с «Динамо», думаю, всё получится» (ранее Нтумба являлся игроком жёлто-синих. — Прим. «Чемпионата»).

Пресс-служба донского клуба опубликовала видео с неудачными ударами 22-летнего нападающего на тренировке жёлто-синих, сопроводив публикацию комментарием: «Уникальные кадры: Артём Нтумба борется с «полумёртвым Ростовом» за чемпионство».

Нтумба оказался в системе «Ростова» в 2020 году и покинул клуб в 2023 году. Он принял участие в восьми матчах основной команды жёлто-синих.

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