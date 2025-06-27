«Эвертон» продлил контракт с 36-летним Шеймусом Коулманом

Ливерпульский «Эвертон» объявил о продлении контракта с 36-летним защитником Шеймусом Коулманом. Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года.

«Я люблю «Эвертон», поэтому возможность продолжать играть за этот особенный клуб значит для меня и моей семьи всё. Как и каждый из наших страстных болельщиков, я жил и дышал тем, что было трудным для клуба в последние несколько лет, и вложил своё сердце и всю душу в то, чтобы сделать всё возможное, чтобы помочь нам преодолеть это.

Благодаря упорному труду многих людей мы смогли построить наш великолепный новый стадион и проложить путь к светлому будущему, частью которого я хочу стать, под руководством новых амбициозных владельцев», — приводит слова Коулмана официальный сайт клуба.

Коулман — воспитанник ирландского клуба «Слайго Роверс», к «Эвертону» защитник присоединился зимой 2009 года.