Александров: «Динамо» ещё точно не готово играть в тот футбол, который хочет видеть Карпин

Полузащитник московского «Динамо» Дмитрий Александров оценил готовность бело-голубых к новому сезону. Ранее клуб возглавил Валерий Карпин, также занимающий пост главного тренера сборной России.

«Тактически мы ещё точно не готовы играть в тот футбол, который хочет видеть Карпин, это 100%. Пока мы только закладываем базу, нам предстоит ещё много нюансов. Отрабатываем одно, потом появляются ещё какие-то ошибки. Ещё много работы впереди», — приводит слова Александрова Legalbet.

Напомним, московское «Динамо» завершило прошлый сезон на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Краснодар», второе место занял санкт-петербургский «Зенит». Тройку лидеров замкнул ЦСКА.