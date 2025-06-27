«Амкал» — ЦСКА: Шуманский удвоил преимущество армейцев на 48-й минуте

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В эти минуты идёт товарищеский матч, в котором встречаются московские «Амкал» и ЦСКА. Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. На данный момент счёт — 2:0 в пользу армейцев. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию встречи.

Артём Шуманский забил второй гол ЦСКА на 48-й минуте. Ранее Келлвен на 36-й минуте обеспечил армейцам преимущество.

ЦСКА завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на третьем месте. Команда стала обладателем Фонбет Кубка России. В июне у клуба сменился главный тренер. На замену ушедшему Марко Николичу был назначен Фабио Челестини.

Ранее в другой встрече с участием медиакоманды московское «Динамо» переиграло 2DROTS со счётом 3:0, в послематчевой серии буллитальти сильнее оказался коллектив из Медиалиги.