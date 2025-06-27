Президент «Барселоны» Лапорта хочет подписать Уильямса, несмотря на протест «Атлетика»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта дал комментарий касательно намерения «Атлетика» помешать переходу вингера Нико Уильямса в каталонский клуб.

«Каждый должен делать то, что должен. Мы делаем то, что нужно «Барсе», когда речь идёт об использовании возможностей на трансферном рынке, если следовать указаниям нашего спортивного директора и тренера. Мне больше нечего сказать об «Атлетике», пусть делают то, что должны.

То, что делает «Барса», касается «Барсы». Ла Лига понимает, что финансовая сторона вопроса конфиденциальна. Мы соблюдаем все требования Ла Лиги и фэйр-плей, чтобы использовать возможности трансферного рынка», — приводит слова Лапорты Sport.es.