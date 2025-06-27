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«Челси» может купить полузащитника из «Ливерпуля» за £ 50 млн — Caught Offside

«Челси» может купить полузащитника из «Ливерпуля» за £ 50 млн — Caught Offside
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«Челси» проявляет интерес к 22-летнему атакующему полузащитнику «Ливерпуля» Харви Эллиотту. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, мерсисайдцы готовы отпустить английского футболиста, если поступит подходящее предложение. Ожидается, что ливерпульский клуб запросит за Эллиотта £ 50 млн.

Хавбек выступает в составе основной команды «Ливерпуля» с 2021 года. В минувшем сезоне он принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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