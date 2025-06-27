«Факел» обыграл «Шинник» в товарищеском матче

Воронежский «Факел» победил ярославский «Шинник» 2:0 в рамках предсезонной подготовки. Игра прошла на нейтральном поле в Подмосковье без допуска болельщиков. Команды также не вели видеотрансляцию встречи.

За клуб из Воронежа открыл счёт Георгий Гонгадзе на 21-й минуте. Грузинский нападающий вернулся в «Факел» во время летнего трансферного окна, проведя прошлый сезон в «СКА-Хабаровск». Преимущество команды закрепил Николай Гиоргобиани. Полузащитник забил гол на 79-й минуте матча.

Напомним, «Факел» вылетел из Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2024/2025, заняв в таблице последнее, 16-е место. В течение всего чемпионата России клуб победил всего два раза и набрал 18 очков.