«Монако» опубликовал фото Головина в новой домашней форме

Пресс-служба футбольного клуба «Монако» опубликовала фотографию российского полузащитника Александра Головина в новой домашней форме команды на сезон-2025/2026. На фото россиянин стоит вместе с датским форвардом Микой Биеретом.

Фото: ФК «Монако»

Головин выступает за «Монако» с 2018-го. В сезоне-2024/2025 чемпионата Франции 29-летний футболист провёл 19 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. Также на счету полузащитника девять игр и одна результативная передача в Лиге чемпионов. «Монако» стал бронзовым призёром Лиги 1.

Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 20 млн.

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