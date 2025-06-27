Непомнящий: я бы хотел, чтобы Джикия играл в России, «Антальяспор» — не самый элитный клуб

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий отреагировал на переход защитника Георгия Джикии в турецкий «Антальяспор».

«Я отношусь к переходу Джикии в турецкий чемпионат индифферентно. Это выбор самого человека — у него своя жизнь и карьера. Я бы хотел, чтобы Джикия играл в России и мы смотрели на него здесь. «Антальяспор» — не самый элитный клуб во все времена. Но парень выбрал его. Георгий — очень вдумчивый, логичный и рассуждающий человек. Значит, что-то ему там понадобилось. Это его право и выбор», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Минувший сезон Георгий Джикия провёл в подмосковных «Химках», к которым присоединился в статусе свободного агента после ухода из «Спартака».