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«Амкал» — ЦСКА: Тамерлан Мусаев забил третий мяч армейцев на 75-й минуте

«Амкал» — ЦСКА: Тамерлан Мусаев забил третий мяч армейцев на 75-й минуте
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В эти минуты идёт товарищеский матч, в котором встречаются московские «Амкал» и ЦСКА. Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. На данный момент счёт 3:0 в пользу армейцев. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
27 июня 2025, пятница. 17:00 МСК
Амкал
Россия
Окончен
0 : 4
ЦСКА
Москва, Россия
0:1 Келлвен – 35'     0:2 Шуманский – 47'     0:3 Мусаев – 74'     0:4 Мусаев – 89'    

На 75-й минуте Тамерлан Мусаев реализовал пенальти. Ранее Келлвен на 36-й минуте обеспечил армейцам преимущество. Артём Шуманский забил второй гол ЦСКА на 48-й минуте.

ЦСКА завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на третьем месте. Команда стала обладателем Фонбет Кубка России. В июне у клуба сменился главный тренер. На замену ушедшему Марко Николичу был назначен Фабио Челестини.

Ранее в другой встрече с участием медиакоманды московское «Динамо» переиграло 2DROTS со счётом 3:0, в послематчевой серии буллитальти сильнее оказался коллектив из Медиалиги.

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