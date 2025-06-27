Суперкомпьютер Opta назвал главных претендентов на победу в клубном ЧМ перед плей-офф

Суперкомпьютер аналитического портала Opta оценил шансы команд на победу в клубном чемпионате мира после группового этапа. Фаворитом является «ПСЖ», чьи шансы на успех равны 20,6%.

Топ-10 главных претендентов на победу в клубном чемпионате мира в преддверии плей-офф:

«ПСЖ» — 20,6%. «Манчестер Сити» — 20,4%. «Интер» — 12,4%. «Бавария» — 11,3%. «Челси» — 10,4%. «Реал» Мадрид — 9,7%. «Боруссия» Дортмунд — 5,6%. «Бенфика» — 4,2%. «Ювентус» — 2,5%. «Палмейрас» — 0,9%.

Стадия 1/8 финала клубного чемпионата мира начнётся в субботу, 28 июня, и продлится до 2 июля. Финальная игра соревнования состоится 13 июля.

Самые большие стадионы мира: