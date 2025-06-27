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Суперкомпьютер Opta назвал главных претендентов на победу в клубном ЧМ перед плей-офф

Суперкомпьютер Opta назвал главных претендентов на победу в клубном ЧМ перед плей-офф
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Суперкомпьютер аналитического портала Opta оценил шансы команд на победу в клубном чемпионате мира после группового этапа. Фаворитом является «ПСЖ», чьи шансы на успех равны 20,6%.

Топ-10 главных претендентов на победу в клубном чемпионате мира в преддверии плей-офф:

  1. «ПСЖ» — 20,6%.
  2. «Манчестер Сити» — 20,4%.
  3. «Интер» — 12,4%.
  4. «Бавария» — 11,3%.
  5. «Челси» — 10,4%.
  6. «Реал» Мадрид — 9,7%.
  7. «Боруссия» Дортмунд — 5,6%.
  8. «Бенфика» — 4,2%.
  9. «Ювентус» — 2,5%.
  10. «Палмейрас» — 0,9%.

Стадия 1/8 финала клубного чемпионата мира начнётся в субботу, 28 июня, и продлится до 2 июля. Финальная игра соревнования состоится 13 июля.

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