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«Сочи» объявил имя нового спортивного директора

«Сочи» объявил имя нового спортивного директора
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Футбольный клуб «Сочи» официально объявил о назначении Игоря Кудряшова на должность спортивного директора.

«Игорь Кудряшов родился 22 ноября 1967 года и имеет богатый карьерный опыт работы в футболе: за время своей почти 20-летней профессиональной деятельности он прошёл все уровни российского футбола и всегда добивался больших спортивных результатов и заслуженного признания.

До перехода в «Сочи» возглавлял отдел селекции департамента развития молодёжного футбола московского «Локомотива». С 2019 по 2023 год Кудряшов работал в клубе «Пари Нижний Новгород» на посту заместителя генерального директора, отвечая за трансферную политику и развитие молодёжного футбола. Начинал свой профессиональный футбольный путь специалист в Томске, где с 2005 по 2018 год был спортивным директором «Томи».

Мы рады приветствовать Игоря Владимировича в «Сочи»! Желаем ему продуктивной работы и больших побед вместе с нашей командой!» — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

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