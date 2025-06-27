Стало известно, кто будет новым главным тренером «Брентфорда» — Sky Sports

Новым главным тренером «Брентфорда» станет Кит Эндрюс. Об этом сообщает Sky Sports.

Ранее командой руководил датский специалист Томас Франк, в новом сезоне он будет работать в «Тоттенхэм Хотспур». Эндрюс ранее трудился в тренерском штабе Франка и отвечал за отработку стандартных положений, он подпишет с «пчёлами» контракт на три года. Отмечается, что Эндрюс хорошо знаком с составом команды и самой системой игры коллектива. Футболисты также позитивно оценивают перспективу работы под его руководством.

«Брентфорд» завершил сезон на 10-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства (56 очков).