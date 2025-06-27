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«Ювентус» возобновил интерес к защитнику «Барселоны» — Sport.es

«Ювентус» возобновил интерес к защитнику «Барселоны» — Sport.es
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«Ювентус» вновь проявляет интерес к 26-летнему центральному защитнику «Барселоны» Рональду Араухо. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в подписании футболиста заинтересован лично главный тренер туринского клуба Игор Тудор. «Старая синьора» делала предложение по Араухо минувшей зимой, но уругваец продлил контракт с сине-гранатовыми до 2031 года. В его контракте указана сумма отступных в размере € 1 млрд. Однако в первые 10 дней июля она снизится до € 70 млн.

В минувшем сезоне Араухо принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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