Тимоти Веа отказался от перехода в «Ноттингем Форест» — ESPN

Полузащитник «Ювентуса» Тимоти Веа не пополнит состав «Ноттингем Форест». Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, Веа не принял предложение «лесников», чтобы изучить возможные альтернативные варианты продолжения карьеры. «Бьянконери» намерены расстаться с футболистом, чтобы подписать новых исполнителей.

В минувшем сезоне 25-летний Веа принял участие в 42 матчах за «Ювентус» во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Трудовое соглашение футболиста сборной США с туринским клубом рассчитано до лета 2028 года. По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость Веа составляет € 17 млн.