В Турции оценили потенциальный переход Сафонова в «Галатасарай»

«Галатасарай» может начать переговоры с российским вратарём «ПСЖ» Матвеем Сафоновым в случае, если не сможет подписать голкипера Эмилиано Мартинеса («Астон Вилла») или вратаря Джордже Петровича («Челси»). Об этом в соцсети Х (ранее Twitter) сообщает аккаунт biyogala, специализирующийся на инсайдах о турецком футболе.

На эту публикацию отреагировал журналист Бурак Эрен, болеющий за «Галатасарай». Эрен отметил: «У него [Сафонова] мощные рефлексы, он хороший вратарь. Но я не уверен в его игре ногами… Это нелёгкий трансфер. «ПСЖ» рассматривал его в качестве инвестиции в будущее, но Доннарумма настолько хорош, что с ним тяжело конкурировать».

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