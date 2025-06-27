ЦСКА разгромил «Амкал» в товарищеском матче

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Завершился товарищеский матч, в котором встречались московские «Амкал» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Основное время встречи закончилось со счётом 4:0 в пользу армейцев, в послематчевой серии буллитальти победу также отпраздновали футболисты команды РПЛ.

Келлвен на 36-й минуте обеспечил армейцам преимущество. Артём Шуманский забил второй гол ЦСКА на 48-й минуте. На 75-й минуте Тамерлан Мусаев реализовал пенальти. На 89-й минуте Мусаев оформил дубль.

ЦСКА завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на третьем месте. Команда стала обладателем Фонбет Кубка России. В июне у клуба сменился главный тренер. На замену ушедшему Марко Николичу был назначен Фабио Челестини.

Ранее в другой встрече с участием медиакоманды московское «Динамо» переиграло 2DROTS со счётом 3:0, в послематчевой серии буллитальти сильнее оказался коллектив из Медиалиги.