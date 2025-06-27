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36-летний Сергей Ткачёв покинул тульский «Арсенал»

36-летний Сергей Ткачёв покинул тульский «Арсенал»
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36-летний полузащитник Сергей Ткачёв покинул тульский «Арсенал» в связи с истечением срока действия контракта.

«Арсенал» благодарит Сергея Ткачёва за отличную игру и незабываемые эмоции. В сердцах поклонников команды навсегда сохранятся радость после красивых забитых мячей в ворота «Спартака», «Зенита» и других российских клубов, восхищение от изящных голевых передач, восторг от ярких действий на поле и потрясающих по мастерству и исполнению дальних ударов, а в клубной истории останется повторение рекорда по количеству матчей за «Арсенал» в российских чемпионатах. Спасибо за профессионализм, желаем здоровья и новых успехов в карьере!» — говорится в заявлении в телеграм-канале клуба.

Сергей Ткачёв пополнил состав «Арсенала» летом 2017 года. За время в Туле футболист провёл 215 матчей, забил 31 гол и отдал 38 результативных передач. Ранее полузащитник также выступал за ЦСКА, «Локомотив», «Кубань», «Крылья Советов» и ряд других клубов.

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