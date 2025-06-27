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Непомнящий — о «Торпедо»: что такое творится с нашим футболом? Просто беда

Непомнящий — о «Торпедо»: что такое творится с нашим футболом? Просто беда
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Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий высказался о ситуации в московском «Торпедо». Ранее суд арестовал владельца клуба Леонида Соболева и генерального директора чёрно-белых Валерия Скородумова по обвинению в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.

«Конечно, расстраивает ситуация с «Торпедо». Ну что такое творится с нашим футболом? Просто беда! Я не знаю, в чём заключалась попытка «Торпедо» повлиять на матч. Может быть, люди, о которых идёт разговор, ошиблись, сделали что-то неправильно. Но в чём виноваты футболисты и работники клуба?

Мне скажут: «А «Ювентус» скинули из высшей лиги». Однако там сложилась другая ситуация — были совершены действия, а здесь была попытка. Мне досадно, что так случилось с когда-то моим любимым «Торпедо». Я болел за них во все времена. Не дай бог, если клуб останется без профессионального статуса. По инсайдерской информации, есть люди, которые могут заменить инвесторов. Может, тогда будут даны финансовые гарантии. Я на это надеюсь», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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