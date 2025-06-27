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Дэвид Мойес объяснил, почему клуб продлил контракт с 36-летним Коулманом

Дэвид Мойес объяснил, почему клуб продлил контракт с 36-летним Коулманом
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Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес прокомментировал продление контракта с 36-летним защитником команды Шеймусом Коулманом.

«Шеймус — больше чем просто игрок в «Эвертоне». Он обладает множеством различных качеств. Его лидерство, его профессионализм и его человечность не имеют себе равных. Он помог провести клуб через трудные периоды за последние несколько лет, и его влияние в раздевалке было ключевым фактором этого. Ему также пришлось иметь дело с некоторыми действительно серьёзными травмами, но он справился с этим и в то же время смог вдохновлять других в раздевалке.

Это может быть периодом настоящих перемен в клубе, и мне нужен кто-то, кто сможет помочь донести послание о том, что значит быть футболистом «Эвертона». Шеймус всегда это делал, и я знаю, что он продолжит это делать, когда мы вступим в новую эру», — приводит слова Мойеса официальный сайт клуба.

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