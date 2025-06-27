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«Лион» сделал заявление об участии в Лиге Европы после понижения клуба до Лиги 2

«Лион» сделал заявление об участии в Лиге Европы после понижения клуба до Лиги 2
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«Лион» на официальном сайте проинформировал о возможности участия клуба в следующем сезоне Лиги Европы при условии, что Национальная дирекция контроля и управления (DNCG) удовлетворит их апелляцию о понижении клуба до Лиги 2 из-за нарушений финансовой отчётности.

«После проведения процедуры по проверке экономической устойчивости «Лион» подписал соглашение с органом УЕФА по финансовому контролю клубов. Таким образом, клуб сможет принять участие в следующем сезоне Лиги Европы при условии положительного исхода при обжаловании решения [о понижении клуба] DNCG.

«Лион» благодарит представителей УЕФА, сопровождавших его в этом процессе», — написано в заявлении «львов».

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