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АПЛ внесёт существенные изменения в трансляции матчей в новом сезоне — The Telegraph

АПЛ внесёт существенные изменения в трансляции матчей в новом сезоне — The Telegraph
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Английская Премьер-лига намерена внести изменения в освещение матчей в сезоне-2025/2026. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, впервые станут брать интервью у заменённых футболистов. Кроме того, камеры будут появляться на поле, чтобы снять крупным планом празднование голов. Также операторы получат доступ в раздевалки команд.

При этом подчёркивается, что будут действовать определённые ограничения. В частности, на съёмку того, как тренер общается с футболистами. Операторы смогут выходить на поле после забитого мяча, но только на несколько секунд. Они не получат право появляться на газоне в другие моменты матча.

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