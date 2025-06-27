АПЛ внесёт существенные изменения в трансляции матчей в новом сезоне — The Telegraph

Английская Премьер-лига намерена внести изменения в освещение матчей в сезоне-2025/2026. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, впервые станут брать интервью у заменённых футболистов. Кроме того, камеры будут появляться на поле, чтобы снять крупным планом празднование голов. Также операторы получат доступ в раздевалки команд.

При этом подчёркивается, что будут действовать определённые ограничения. В частности, на съёмку того, как тренер общается с футболистами. Операторы смогут выходить на поле после забитого мяча, но только на несколько секунд. Они не получат право появляться на газоне в другие моменты матча.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: