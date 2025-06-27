Экс-защитник «Химок» Филин подписал контракт с «Балтикой»

Калининградская «Балтика» объявила о подписании трудового соглашения с защитником Александром Филиным, ранее выступавшим за подмосковные «Химки». Контракт игрока с клубом рассчитан до 31 мая 2028 года. Защитник будет выступать под 39-м номером.

Фото: ФК «Балтика»

«Желаем нашему новичку успехов и побед в составе калининградской команды!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

В минувшем сезоне Филин отыграл 30 полных матчей в Российской Премьер-Лиге, а также провёл две встречи в рамках Фонбет Кубка России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Александра в € 1 млн.

Ранее футболист выступал за молодёжную команду «Шахтёра», «Уфу», «Нижний Новгород», «Тамбов», «Химки» и бельгийский «Эйпен».