«Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к Нмече — Фальк

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему интересуется полузащитником дортмундской «Боруссии» Феликсом Нмечей. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в социальной сети X.

В 39 матчах прошедшего клубного сезона Нмеча забил шесть голов и отдал три голевые передачи. Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость Феликса оценивается в € 28 млн.

По итогам прошедшего сезона «Манчестер Юнайтед» занял 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, заработав 42 очка. В Кубке Англии команда дошла до пятого раунда, а в Кубке лиги коллектив остановился на стадии 1/4 финала. В Лиге Европы манкунианцы дошли до финала, где уступили «Тоттенхэму».