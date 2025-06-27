Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Ювентуса» Тудор: если говорить о футболе, то лучше «Манчестер Сити» никого нет

Тренер «Ювентуса» Тудор: если говорить о футболе, то лучше «Манчестер Сити» никого нет
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор высказался о «Манчестер Сити» после разгромного поражения на клубном чемпионате мира. Встреча завершилась победой «горожан» со счётом 5:2.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 3-й тур
26 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
2 : 5
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Доку – 9'     1:1 Копмейнерс – 11'     1:2 Калюлю – 26'     1:3 Холанд – 52'     1:4 Фоден – 69'     1:5 Савио – 75'     2:5 Влахович – 84'    

«Плохое чувство, мы проиграли, а пять голов в наши ворота — это всегда нехорошо. Но нужно сказать и об их качестве. Поздравляю их, мы страдали и не смогли отобрать мяч, когда это было необходимо. Мы отдали все силы, мы должны были быть идеальными, чтобы победить.

Они могут потратить € 100 млн, когда захотят. У них более сильные игроки, чем у нас, и об этом нужно говорить. Футбол прекрасен, и вы можете выиграть в любом случае, однако для этого нужно создать множество условий, которых сегодня не было.

Мы говорим о лучшей команде в мире с лучшим тренером в мире. Если говорить о футболе, то лучше их нет. Я не должен ни в чём упрекать ребят. Это футбол, иногда он бывает жестоким, но вы принимаете этот удар и двигаетесь дальше», — приводит слова Тудора журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

Материалы по теме
«Реал» сыграет с «Ювентусом» в 1/8 финала КЧМ-2025
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android