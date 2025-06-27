Тренер «Ювентуса» Тудор: если говорить о футболе, то лучше «Манчестер Сити» никого нет

Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор высказался о «Манчестер Сити» после разгромного поражения на клубном чемпионате мира. Встреча завершилась победой «горожан» со счётом 5:2.

«Плохое чувство, мы проиграли, а пять голов в наши ворота — это всегда нехорошо. Но нужно сказать и об их качестве. Поздравляю их, мы страдали и не смогли отобрать мяч, когда это было необходимо. Мы отдали все силы, мы должны были быть идеальными, чтобы победить.

Они могут потратить € 100 млн, когда захотят. У них более сильные игроки, чем у нас, и об этом нужно говорить. Футбол прекрасен, и вы можете выиграть в любом случае, однако для этого нужно создать множество условий, которых сегодня не было.

Мы говорим о лучшей команде в мире с лучшим тренером в мире. Если говорить о футболе, то лучше их нет. Я не должен ни в чём упрекать ребят. Это футбол, иногда он бывает жестоким, но вы принимаете этот удар и двигаетесь дальше», — приводит слова Тудора журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.