«Атлетик» начал реставрировать мурал, с которого недовольные фанаты стёрли лицо Уильямса

«Атлетик» на официальном сайте проинформировал о начале реставрационных работ над муралом, с которого ранее фанаты стёрли изображение нападающего Нико Уильямса. При этом они нанесли надпись: «Уйдёшь ты или останешься, ты всё равно потеряешь наше уважение». Инцидент произошёл после появления информации о потенциальном переходе Уильямса в «Барселону».

22 июня клуб из Бильбао выпустил заявление, в котором публично осудил подобные действия болельщиков и пообещал начать сотрудничество с местным художником для восстановления мурала.

Ранее СМИ сообщали, что сине-гранатовые готовы заплатить отступные за Уильямса в размере € 58-62 млн. Подчёркивалось, что «Атлетик» намерен помешать переходу нападающего в «Барселону».

Почему фанатов «Барсы» называют «кулес»: