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В Ла Лиге высказались о жалобе «Атлетика» на «Барселону» из-за попытки подписать Уильямса

В Ла Лиге высказались о жалобе «Атлетика» на «Барселону» из-за попытки подписать Уильямса
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал просьбу «Атлетика» о проведении аудита всех финансовых операций «Барселоны».

«Атлетик» жалуется, поскольку «Барселона» публично заявила о желании приобрести их игрока, если заявления, приписанные ими Деку, верны. Согласно регламенту ФИФА, мы не можем вмешиваться в это. Но что мы будем делать, так это следить, чтобы «Барселона» соблюдала правила по подписанию футболистов, будь то Нико Уильямс, Холанд или Месси… кем бы футболист ни был. Не собираемся ничего менять», — приводит слова Тебаса Marca.

Ранее «Атлетик» объявил о состоявшейся встрече с представителями Ла Лиги, на которой обсуждался вопрос способности «Барселоны» регистрировать новых футболистов, где баскский клуб представил аргументы в сторону нарушений каталонцев.

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