Коулман: в лице Мойеса у «Эвертона» есть идеальный тренер, который выведет нас в новую эру

36-летний защитник ливерпульского «Эвертона» Шеймус Коулман высказался о главном тренере клуба Дэвиде Мойесе.

«В лице Дэвида Мойеса у нас есть идеальный тренер, который выведет нас в новую эру. Он снова продемонстрировал свои способности тем, как он заставил нас играть после возвращения в прошлом сезоне. Он понимает этот футбольный клуб, стандарты, требуемые каждый день, и что значит играть за «Эвертон».

Он помог стабилизировать клуб после своего возвращения, и у нас есть тренер, который заботится об «Эвертоне» так же, как и я. Хорошо известно, что этим летом у нас будет много новых лиц, и я надеюсь, что смогу помочь им освоиться как можно быстрее. И после разочаровывающего периода травм в прошлом сезоне я сосредоточусь на усердной работе, проводя как можно больше времени на поле и помогая «Эвертону» всеми возможными способами», — приводит слова Коулмана официальный сайт клуба.