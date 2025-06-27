Александр Мостовой считает «Антальяспор» хорошим вариантом продолжения карьеры для Джикии

Бывший футболист испанской «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на возможный переход защитника Георгия Джикии в турецкий «Антальяспор».

«Турция — хороший вариант продолжения карьеры для Джикии. Во-первых, там футбольная страна и такая же атмосфера, не говоря уже о климате. Почему бы не поиграть там на закате карьеры? Да, «Антальяспор» — не самая сильная команда, но всё равно можно получать удовольствие. Во-вторых, странно, что в России никто его не взял. Может, сам Георгий решил попробовать. Однако он бы пригодился многим командам РПЛ», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В минувшем сезоне 31-летний Георгий Джикия выступал за подмосковные «Химки», которые не получили лицензию РФС-1 и приостановили свою деятельность. Защитник провёл 17 матчей в Российской Премьер-Лиге и две игры в Фонбет Кубке России, однако результативными действиями не отметился.