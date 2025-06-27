Кит Эндрюс стал главным тренером «Брентфорда»

«Брентфорд» на официальном сайте объявил о назначении Кита Эндрюса на пост главного тренера команды.

«Кит идеально нам подходит. Он со всеми в хороших отношениях, он очень открытый человек и любит изучать новое. Кит чётко понимает, что ему нужно, уделяет внимание деталям, футболисты и персонал ценят и уважают его. Он понимает игроков и стиль игры, который использовал Томас Франк. Кит привнесёт что-то своё, однако ему не придётся начинать с самого начала, поэтому, надеюсь, мы увидим быстрый прогресс.

Он очень хороший тренер и точно понимает, как улучшить команду. Мы искали кого-то, кто сможет не только продолжить уже существующие наработки, но и помочь нам стать лучше», — приводит слова директора «Брентфорда» Фила Джайлса официальный сайт клуба.

«Брентфорд» завершил сезон на 10-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства (56 очков).