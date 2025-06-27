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Брэнтуэйт продлит контракт с «Эвертоном» — Романо

Брэнтуэйт продлит контракт с «Эвертоном» — Романо
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Защитник Джеррэд Брэнтуэйт подпишет новое соглашение с «Эвертоном». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

Согласно источнику, стороны близки к согласованию нового контракта, который будет рассчитан до лета 2030 года.

В минувшем сезоне Брэнтуэйт принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Нынешнее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

По итогам прошлого сезона «Эвертон» занял 13-е место в турнирной таблице АПЛ.

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