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«Реал» сообщил о новой травме Давида Алабы

«Реал» сообщил о новой травме Давида Алабы
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«Реал» на официальном сайте проинформировал о повреждении, полученном 33-летним защитником Давидом Алабой.

«После медицинского обследования Давида Алабы у него была диагностирована травма икроножной мышцы левой ноги. В ожидании развития событий», — сказано в заявлении «сливочных».

По информации СМИ, австрийский футболист может пропустить месяц из-за этого повреждения.

С декабря 2023 года по январь 2025 года Алаба восстанавливался после разрыва крестообразной связки. В феврале защитник «Реала» травмировал отводящую мышцу. В апреле Алаба порвал мениск. Всего в минувшем сезоне 33-летний игрок принял участие в 14 матчах во всех турнирах.

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