Матч «Краснодара» и махачкалинского «Динамо» прерывали из-за массовой потасовки

Товарищеский матч «Краснодара» и махачкалинского «Динамо» был остановлен из-за массовой потасовки. На 39-й минуте встречи, проходящей на поле академии краснодарского клуба, на поле выбежали практически все сотрудники обоих клубов.

В ходе стычки судья удалил не менее пяти игроков: красные карточки у краснодарцев получили Жоау Батчи и Кевин Ленини, у гостей удалены с поля Гамид Агаларов, Валентин Пальцев и Муталип Алибеков.

Команды совершили замены удалённых игроков, а матч продолжился во втором тайме, к основному времени первого тайма не было добавлено ни минуты. Футболисты ушли с поля после того, как решили конфликт. По изначальным планам игра должна пройти в удлинённом формате и длиться 120 минут.