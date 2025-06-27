Рафинья высказался о возможном приходе Уильямса в «Барселону», они играют на одной позиции

Левый нападающий «Барселоны» Рафинья ответил на вопрос о возможном приходе в клуб левого вингера Нико Уильямса из «Атлетика» из Бильбао.

«Я приветствую любого игрока, присоединяющегося к команде. Очень приветствуются все футболисты, приезжающие выступать сюда с настроем, готовые работать на благо команды. Это самое важное как для меня, так и для других игроков клуба», — приводит слова Рафиньи Marca.

В минувшем сезоне бразильский нападающий принял участие в 57 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 34 голами и 25 результативными передачами. Уильямс сыграл 45 встреч, где сделал 11 голов и семь ассистов.

Рафинья на коленях прополз через всё поле стадиона «Барселоны»: