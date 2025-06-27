Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой: расстраивают скандалы в российском футболе, но многие на этом зарабатывают

Мостовой: расстраивают скандалы в российском футболе, но многие на этом зарабатывают
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о ситуациях, произошедших с российскими клубами в последнее время, в частности с «Химками» и «Черноморцем», не прошедшими лицензирование для выступления в РПЛ, и «Торпедо», чей владелец был арестован.

«Каждые несколько лет в российском футболе происходят какие-то скандалы. От чего это? От всего. Например, в футболе много больших денег и сделок — все хотят за счёт футбола обогатиться. У нас каждый год по два или три крупных скандала. Расстраивает такая тенденция. Другое дело, что многие на этом зарабатывают. Многие могут привести примеры из других стран. Но там один раз за 20 лет, а у нас — 10 раз за пять лет. Не надо забывать, сколько всего мы ещё не видим», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Александр Мостовой считает «Антальяспор» хорошим вариантом продолжения карьеры для Джикии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android