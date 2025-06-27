Мостовой: расстраивают скандалы в российском футболе, но многие на этом зарабатывают

Бывший футболист испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о ситуациях, произошедших с российскими клубами в последнее время, в частности с «Химками» и «Черноморцем», не прошедшими лицензирование для выступления в РПЛ, и «Торпедо», чей владелец был арестован.

«Каждые несколько лет в российском футболе происходят какие-то скандалы. От чего это? От всего. Например, в футболе много больших денег и сделок — все хотят за счёт футбола обогатиться. У нас каждый год по два или три крупных скандала. Расстраивает такая тенденция. Другое дело, что многие на этом зарабатывают. Многие могут привести примеры из других стран. Но там один раз за 20 лет, а у нас — 10 раз за пять лет. Не надо забывать, сколько всего мы ещё не видим», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.