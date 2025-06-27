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«Это должна быть добрая воля Инфантино». Дюков — о уайлд-кард для России на ЧМ-2026

«Это должна быть добрая воля Инфантино». Дюков — о уайлд-кард для России на ЧМ-2026
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном получении сборной России уайлд-кард на участие в чемпионате мира — 2026 в США.

— У вас остаётся надежда на уайлд-кард для России на ЧМ-2026?
— Всё возможно, да. Но это должна быть воля Джанни Инфантино. Его добрая воля.

— Не так давно этот господин встретился с господином Трампом, и тот удивился, почему в ЧМ не смогут участвовать русские.
— Наверное, это даёт надежду на то, какое решение может быть принято, — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

В 2025 году российская национальная команда провела четыре товарищеских матча. 19 марта команда Валерия Карпина крупно обыграла Гренаду (5:0). 25 марта сборная России победила Замбию со счётом 5:0. 6 июня подопечные 56-летнего специалиста сыграли вничью с Нигерией (1:1). 10 июня сборная России победила белорусскую национальную команду со счётом 4:1.

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