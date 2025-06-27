Глава «Реала»: новый контракт Винисиуса? Президент мало на что влияет

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес неоднозначно ответил на вопрос о продлении контракта с крайним нападающим «сливочных» Винисиусом Жуниором. Действующее трудовое соглашение 24-летнего вингера с клубом рассчитано до лета 2027 года.

«Он [Винисиус] один из лучших. Продление контракта? В этом процессе президент мало на что влияет», — приводит слова Переса Sport.es.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Винисиус близок к подписанию нового контракта с «Королевским клубом», рассчитанным до 2030 года. Однако сообщалось, что стороны имеют разногласия относительно заработной платы. Винисиус находится в «Реале» с 2018 года.

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